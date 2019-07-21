شكرا لقرائتكم حارس الجونة: لاعبو الزمالك شتمونى وده عيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود الغرباوى حارس مرمى الجونة إنه تعرض لسب من لاعبى نادى الزمالك فى المباراة النى جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل 2 – 2 . أضاف الغرباوى فى تصريحات إذاعية :" تعرضنا لشتيمة من لاعبى الزمالك لا يصح أن تخرج من لاعبين كبار مثل الزمالك". وتضاءلت فرص الزمالك فى المنافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز بعد التعادل أمام الجونة.

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