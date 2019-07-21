شكرا لقرائتكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مبارة الزمالك والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ترتيب هدافي الدوري المصري

خطف فريق الزمالك التعادل من الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري، ويعطل الفريق الساحلي مسيرة الفريق الأبيض نحو المنافسة على استرداد درع الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم ضمن منافسات الجولة الـ34.

ترتيب هدافي الدوري المصري

لا يزال أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على صدراة الهدافين برصيد 18 هدفاً، يليه محمود علاء مدافع الزمالك وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بـ14 هدفاً لكل منهما، ثم صلاح أمين مهاجم فريق النجوم برصيد 13 هدفاً، ثم إيريك تراوري لاعب بيراميدز بـ12 هدفاً.

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ترتيب هدافي الدوري المصري

يواصل الزمالك نزيف النقاط، حيث واصل الزمالك نزيف النقاط، واكتفى بالتعادل مع الجونة 2-2

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة 39 في المركز الـ12.