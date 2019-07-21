شكرا لقرائتكم قمة الأهلى والزمالك تتحول إلى مباراة ودية؟ الرد لأبناء عثمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت مواجهة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجارى من كونها مباراة ودية فى حكم تحصيل حاصل وذلك فى حال فوز الأهلى على نظيره المقاولون فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل حيث يكون بذلك المارد الأحمر قد حسم الدورى رسميا دون النظر للقاء القمة.

وتعادل الزمالك أمام الجونة 2 – 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز ليفقد الفريق الأبيض نقطتين ثمينتين فى صراعه على لقب الدورى.

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وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر.

ووصل الزمالك إلى النقطة 69 فى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى وبفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة لتتضاءل فرصه فى التتويج بلقب الدورى.