شكرا لقرائتكم الجونة يضع درع الدورى للأهلى على طبق ذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى فريق الجونة فرصة ذهبية للنادى الأهلى للفوز بدرع الدورى باقتناصه تعادلا مهما من نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك طارق حامد فى الدقيقة 64 قبل أن يعدل النتيجة أحمد يارسر ريان فى الدقيقة 78 وبعدها سجل الشبراوى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 88، قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 96 عن طريق محمود عبد العزيز.

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وبهذه النتيجة وصل رصيد الزمالك عند النقطة 69 فى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى وبفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة.

وفى حال فوز الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل سيكون المارد الأحمر قد حسم الدورى بشكل رسمى دون النظر لمواجهة القمة المقرر لها 28 يوليو الجارى.