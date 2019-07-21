شكرا لقرائتكم موقعة الجونة تزيد فرص رحيل محمد إبراهيم من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد إبراهيم يضيع هدفا مؤكدا



زادت مباراة الجونة أمام الزمالك التى انتهت بتعادل الفريقين 2 – 2 ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز من فرص رحيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض عن أسوار ميت عقبة.

وفشل محمد إبراهيم فى إستغلال العديد من الفرص التى لاحت له أمام مرمى الجونة ليضيع على فريق الزمالك فرصة اقتناص ثلاث نقاط مهمين فى صراع الأبيض على لقب الدورى.

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وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر.

ووصل الزمالك إلى النقطة 69 فى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى وبفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة لتتضاءل فرصه فى التتويج بلقب الدورى.

وفى حال فوز الأهلى على المقاولون سيكون المارد الأحمر قد حسم الدورى بشكل رسمى دون النظر لمواجهة القمة المقرر لها 28 يوليو الجارى.