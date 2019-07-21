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خالد جلال على كف عفريت فى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل بات مصير خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك على "كف عفريت" بعدما تعادل الفريق الأبيض أمام الجونة بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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خالد جلال من المتوقع أن يلقى سخطا كبيرا من قبل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور خاصة أنه فشل فى تحمل المسئولية التى أتى من أجلها وهى التتويج بالدورى.

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ووصل الزمالك إلى النقطة 69 فى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى وبفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة لتتضاءل فرصه فى التتويج بلقب الدورى.

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وفى حال فوز الأهلى على المقاولون فى المباراة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل سيكون المارد الأحمر قد حسم الدورى بشكل رسمى دون النظر لمواجهة القمة المقرر لها 28 يوليو الجارى.

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