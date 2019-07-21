موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي فى الدورى المصرى...

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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك القادمة امام الاسماعيلي فى الدوري المصري

خطف فريق الزمالك التعادل من الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري، ويعطل الفريق الساحلي مسيرة الفريق الأبيض نحو المنافسة على استرداد درع الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم.

موعد مباراة الزمالك القادمة امام الاسماعيلي فى الدوري المصري



تشهد المسابقة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء القادم، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة امام الاسماعيلي فى الدورى المصرى

صرح محمود جابر، مدرب فريق الإسماعيلى، أن نتائج الفريق فى الموسم الجارى لم تكن بالمستوى المطلوب، لكنها مرضية إلى حد ما، ونعد الجماهير أن نبرم صفقات ترضيهم، وأن نظهر بموسم مميز.

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وقال جابر، فى تصريحات لتايم سبورت، إن الدراويش يستعد لمباراة الزمالك بشكل جيد، والنتيجة توفيق من الله، والفريق دائماً يؤدى المباريات الكبرى بشكل مختلف، وسيظهر الفريق بمستوى مميز مثلما ظهر فى مباراة الأهلى، فالفريق يؤدى ما عليه وآخر ما يشغل تفكيرنا هو النتيجة .

ويلتقى الإسماعيلى مع الزمالك الأربعاء المقبل فى الجولة المؤجلة من الاسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدورى .

وفيما يخص محمد عواد، أكد مدرب الفريق أن اللاعب لم يكن مع الإسماعيلى الموسم الماضى، وكان يتم الاعتماد على محمد فوزى، ومحمد مجدى وظهرا بمستوى جيد، ومن الممكن أن يحتاج الفريق إلى حارس مرمى ثالث حال رحيل عواد، وبالنسبة لمحمود متولى فهذا هو الموسم الأخير له مع الفريق، ولن يقف النادى فى طريقه حال تلقيه عرضا مميزا، إذا رفض التجديد موسم أو اثنين، وخاض الدراويش مباريات وقت كان متولى مصابا، وحال رحيله عن النادى سيتم الاستعانة بلاعب أجنبى فى مركزه، أو أحد لاعبى الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك القادمة امام الاسماعيلي فى الدورى المصرى

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة 39 في المركز الـ12.