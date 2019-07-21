شكرا لقرائتكم الزمالك يتعادل مع الجونة ويهدر فرصة الاقتراب من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق الزمالك في فخ التعادل 2 - 2 أمام مضيفه الجونة خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان الزمالك هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 63 عندما سدد طارق حامد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الشباك.

وتعادل أحمد ياسر ريان للجونة في الدقيقة 78 عندما انطلق محمود الشبراوي بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية اصطدمت بأحد لاعبي الزمالك ليتابعها ريان بتسديدة إلى داخل المرمى.

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وفي الدقيقة 88 سجل الجونة الهدف الثاني عندما لعبت كرة طولية إلى محمود الشبراوي في الناحية اليمنى لينطلق بها قبل أن يسدد كرة قوية فشل عمر صلاح حارس الزمالك في التعامل معها بالشكل الأمثل لتصطدم بيده وتعانق الشباك.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل محمود عبد العزيز هدف التعادل عندما لعبت ركلة ركنية إلى طارق حامد الذي مرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها عبد العزيز بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

وشهدت المباراة طرد يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمد الجزار لاعب الجونة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الجونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف الأهلي المتصدر، والذي يحتاج للفوز أمام المقاولون العرب الأربعاء المقبل ليتوج رسميا بلقب الدوري.