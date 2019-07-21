ملخص أهداف مباراة الزمالك و الجونة وتعادل بشق الأنفس

ملخص مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد 21 يوليو 2019، و هى المباراة المؤجله من الاسبوع الثالث والثلاثون من الدوري المصري لكره القدم فريق الزمالك ياتي في المركز الثالث من الدوري برصيد 68 نقطه خلف نادي الاهلي ونادي بيراميدز لعب الزمالك 31 مباراه بينما لعب الاهلي 32 مباراه وبيراميدز 34 فريق الجونه رصيده في 37 نقطه يعود للزمالك اليوم فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس الذي كان قد غاب في المباريات الاخيره في الدوري بسبب الاصابه

مباراه الزمالك والجونه اليوم

مباراه الزمالك والجونه اليوم الاحد على ستاد الجونه في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت السعوديه و قطر والعراق ال 11 مساء بتوقيت الامارات السابعه مساء بتوقيت تونس والمغرب المباراه منقوله على الهواء مباشره على قنوات اون سبورت الرياضيه النيل للرياضه و قناة تايم سبورت الرياضيه

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – بهاء مجدي.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمد إبراهيم – يوسف أوباما – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجومي: عمر السعيد.

يغيب عن نادى الزمالك لاعبه محمود كهربا و جنش حارس المرمى

الشوط الاول بدأ الأن

تسديدة من ناجى جدو لاعب الجونة خارج الملعب فى الدقيقة 5

خطأ كبيييييييير من حارس الزمالك عمر صلاح بعد أن أمسك الكرة من تمريرة زميلهمحمود علاء من داخل منطقة الجزاءو احتساب ركلة حرة غير مباشرة لصالح فريق الجونة من على نقطة ركلة الجزاء ولكن يسددها لاعب الجونة خارج الملعب

عرضية من حمدي النقاز اصطدمت في لاعبى الجونة ومطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء، لكن حكم اللقاء اكد على استمرار اللعب.

د 32 تمريرة طويلة من حمدي النقاز لاعب الزمال لكن طالت الكرة ووصلت إلى الغرباوي حارس الجونة الذي أمسكها بنجاح.

و مازالت النتيجة هى التعادل السلبى

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الدقيقة 40 تسديدة قوية رائعة من زيزو لاعب الزمالك من على حدود المنطقة أبعدها الغرباوي حارس الجونة ببراعة إلى ركنية.

فى أخر دقيقة فى الشوط الأول أضاع محمد ابراهيم هدف لا يضيع و قد جاءت الكرة منتسديدة قوية من عمر السعيد تصطدم بدفاع الجونة لتصل إلى زيزو في الجهة اليسرى، ويسددها زيزو الكرة على الطاير لكن تمر بعيدة عن المرمى لتجدمحمد إبراهيم الذى يسددها قوية من داخل منطقة الست ياردات التي مرت أعلى من المرمى و يضيع هدف للزمالك وينتهى الشوط الاول 0/0.

الشوط الثانى

الدقيقة 48 ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك نفذها حمدي النقاز من الناحية اليسرى يسددها عرضية قوية و يبعدها دفاع فريق الجونة بنجاح.

الدقيقة 57 كرة عرضية قوية من لاعب الزمالك حمدي النقاز تصل إلى محمد إبراهيم الذي حاول تسديد الكرة لكن يبعدها دفاع الجونة ببراعة.

الدقيقة 64 ⚽ جوووووووووووووووووووول ..يحرزه فريق الزمالك عن طريق طارق حامد.

هدف الزمالك الأول جاء من تمريرة من محمد إبراهيم لاعب الزمالك من الجهة اليسرى حيث مررها للخلف مرت من فرجاني ساسي لتصل إلى طارق حامد الذي سدد كرة صاروخية على حدود منطقة الجزاء بيمناه على يسار حارس المرمى ليحرز الهدف الاول

بطاقة صفراء من نصيب محمود الجزار بعد تدخل مع فرجاني ساسي في منتصف الملعب.

الدقيقة 78 ⚽ جوووووووووووووووووووول …. هدف التعادل لفريق الجونة يحرزه اللاعب أحمد ياسر ريان.

جاء الهدف من مجهود فردى من محمود الشبراوي عن طريق الجهة اليمنى حيث قام بمراوغة بهاء مجدي، ثم قام بتمريرة عرضية جاء لتصطدم بمحمود حمدي ووصلت إلى أحمد ياسر ريان الذي أحرز الهدف

الدقيقة 85 النتيجة حتى الان 1/1

الدقيقة 88 هدف ثاني لفريق الجونة عن طريق محمود الشبراوي. و النتيجة 2/1 لصالح الجونة

الهدف جاء انطلاقة رائعة من محمود الشبراوي في الجهة اليمنى أنهاها بتسديدة خادعة حاول عمر صلاح إبعادها لكن اصطدمت في يده وسكنت الشباك.

انتهت المباراة بالتعادل الايجابى 2/2

يتبقى للزمالك مبارتان الاولى ضد الاسماعيلى و المباراة الثانية مع الاهلى ويلزم للزمالك الفوز فى المباراتين و تعادل الاهلى