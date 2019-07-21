تعادل إيجابي: ملخص مباراة الزمالك والجونة 2-2 في الدوري المصري لكرة القدم

ملخص مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري ، حيث سيلتقي كلاً من الزمالك ضد الجونة، في مباراة قد تكون لها عامل كبير في حسم لقب الدوري هذا العام، تؤكد إمكانية استمرار الزمالك على المنافسة على اللقب من عدمه.
المباراة ستكون بقيادة المدير الفني المصري خالد جلال من جانب نادي الزمالك الذي أتى خلفاً للسويسري جروس الذي اقيل من تدريب الزمالك بعد الفوز بالكونفيدرالية الأفريقية، وسيكون على “جلال” أثبات نفسه بعدما أثبت نفسه الموسم الماضي بالفوز بالكأس والفوز في مباراة القمة على النادي الأهلي بهدفين لهدف حينها
الزمالك يغيب عن خلال تلك المواجهة كلاً من حارس المرمى محمود جنش، وجناح الفريق محمود عبد المنعم كهرباء المتمرد على الفريق ويرفض تمديد عقده، وسط أنباء عن قرب انتقاله إلي النادي الأهلى، بخلاف ذلك يعود فرجاني ساسي النجم التونسي إلي صفوف الزمالك لكن هناك أنباء ان اللاعب لن يبدأ المباراة وسيكون على مقاعد البدلاء.
ملخص مباراة الزمالك الجونة
الزمالك سوف يبدأ المباراة بعمر صلاح في حراسة المرمى، وخط الدفاع مكون من حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدي، وفي الوسط كلاً من طارق حامد وفرجاني ساسي واوباما وزيزو ومحمد إبراهيم، وفي خط الهجوم عمر السعيد.
- مباراة الزمالك والجونة تبدأ الآن وسط حضور جماهيري ضعيف للغاية يكاد يكون منعدم في مباراة يديرها حكم مصري، ويلعب الزمالك بالتشكيل الأمثل.
- يذكر ان لقاء الدور الأول بين الزمالك والجونة قد أنتهي بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، أحرزهما كلاً من ساسي ومحمد إبراهيم وعمر السعيد.
- بدأت المباراة الآن على ملعب الجونة وسط حضر جماهيري جيد بتعلق المعلق الرياضي المتألق حاتم بطيشه.
- هجمات متبادلية بين الفريقين عن طريق جدو وأحمد حمدي من جانب الجونة، وعن طريق زيزو من جانب الزمالك.
- مرور 40 دقيقة ولا يزال التعادل السلبي مستمر بين الفريقين.
- انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف وسط أهدار فرص خطيرة من جانب الفريقية ولعل أبرزها اهدار محمد ابراهيم لهدف مؤكد في نهاية الشوط الأول.
- طارق حامد يسجل الهدف الأول في الدقيقة 71 من المباراة من تسديدة قوية.
- أحمد ياسر ريان يحرز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 75.
- في الدقيقة 87 الشبراوي يحرز هدف التقدم للجونة.
- في الدقيقة 97 محمود عبد العزيز يحرز التعادل للزمالك.
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.