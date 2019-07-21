تعادل إيجابي: ملخص مباراة الزمالك والجونة 2-2 في الدوري المصري لكرة القدم

ملخص مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري ، حيث سيلتقي كلاً من الزمالك ضد الجونة، في مباراة قد تكون لها عامل كبير في حسم لقب الدوري هذا العام، تؤكد إمكانية استمرار الزمالك على المنافسة على اللقب من عدمه.

المباراة ستكون بقيادة المدير الفني المصري خالد جلال من جانب نادي الزمالك الذي أتى خلفاً للسويسري جروس الذي اقيل من تدريب الزمالك بعد الفوز بالكونفيدرالية الأفريقية، وسيكون على “جلال” أثبات نفسه بعدما أثبت نفسه الموسم الماضي بالفوز بالكأس والفوز في مباراة القمة على النادي الأهلي بهدفين لهدف حينها

الزمالك يغيب عن خلال تلك المواجهة كلاً من حارس المرمى محمود جنش، وجناح الفريق محمود عبد المنعم كهرباء المتمرد على الفريق ويرفض تمديد عقده، وسط أنباء عن قرب انتقاله إلي النادي الأهلى، بخلاف ذلك يعود فرجاني ساسي النجم التونسي إلي صفوف الزمالك لكن هناك أنباء ان اللاعب لن يبدأ المباراة وسيكون على مقاعد البدلاء.

ملخص مباراة الزمالك الجونة

الزمالك سوف يبدأ المباراة بعمر صلاح في حراسة المرمى، وخط الدفاع مكون من حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدي، وفي الوسط كلاً من طارق حامد وفرجاني ساسي واوباما وزيزو ومحمد إبراهيم، وفي خط الهجوم عمر السعيد.