بأهداف مثيرة: ملخص مباراة الزمالك والجونة 2-2 وتعادل يقرب الأهلي من الدوري المصري

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والجونة اليوم، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 33 من الدوري المصري لكرة القدم، حيث يلتقي الزمالك ضد الجونة في لقاء مرتقب من الجميع نظراً لاشتعال المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم بين فريقي القمة بعد نهاية كاس الأمم الأفريقية، وينتظر الجميع عودة الدوري المصري من خلال تلك المواجهة.
تلك المباراة التي سوف تكون متابعه من كافة جماهير الكرة المصرية وتبدأ المواجهة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجونة بمدينة الجونة الساحلية وسط أجواء حاره، وسوف تنقل المباراة عبر قناة اون سبورت وعبر قناة النيل للرياضة، وسيكون الفوز بها لنادي الزمالك هاماً للغاية.
الزمالك في تلك المباراة سيبحث عن الفوز ولا بديل عنه من اجل الاستمرار في ملاحقة الأهلي، فأي تعثر في تلك المواجهة سيعطي للأهلى فرصة حسم الدوري خلال مباراة المقاولون العرب بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية، في الوقت الذي سوف يلعب نادي الجونة اللقاء بهدوء أعصاب كبير بسبب ضمان بقاءه في الدوري الممتاز.
تشكيل الزمالك :
حراسة المرمى: عمر صلاح.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.
خط الهجوم: عمر السعيد
ملخص الزمالك والجونة
- الزمالك يعتمد في تلك المباراة على عمر السعيد على حساب بوطيب في تلك المواجهة، ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من مدبولي وحفني ومحمد عنتر.
- مباراة الجونة والزمالك تشهد غيب محمد ابراهيم وعبدالله جمعة ومحمود جنش ومحمود عبد المنعم كهرباء عن صفوف الملكي المصري.
- تنطلق مباراة الجونة الذي يستضيف الزمالك بالمنتجع السياحي الراقي بالقرب من الغردقة في وجود جمهور وحضور مميز.
- استحواذ متبادل وهجمات من الفريقين في لقاء سريع وبعد مرور ربع ساعة لا يزال التعادل السلبي مسيطر على المباراة.
- في الدقيقة 45 يهدر محمد ابراهيم الهدف الأول بطريقة غريبه في الست يارده.
- سيطرة متبادله وهجمات للفريقين ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
- طارق حامد يسجل الهدف الأول في الدقيقة 71 من المباراة من تسديدة قوية.
- أحمد ياسر ريان يحرز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 75.
- في الدقيقة 97 محمود عبد العزيز يحرز التعادل للزمالك.
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.