بأهداف مثيرة: ملخص مباراة الزمالك والجونة 2-2 وتعادل يقرب الأهلي من الدوري المصري

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والجونة اليوم، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 33 من الدوري المصري لكرة القدم، حيث يلتقي الزمالك ضد الجونة في لقاء مرتقب من الجميع نظراً لاشتعال المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم بين فريقي القمة بعد نهاية كاس الأمم الأفريقية، وينتظر الجميع عودة الدوري المصري من خلال تلك المواجهة.

تلك المباراة التي سوف تكون متابعه من كافة جماهير الكرة المصرية وتبدأ المواجهة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجونة بمدينة الجونة الساحلية وسط أجواء حاره، وسوف تنقل المباراة عبر قناة اون سبورت وعبر قناة النيل للرياضة، وسيكون الفوز بها لنادي الزمالك هاماً للغاية.

الزمالك في تلك المباراة سيبحث عن الفوز ولا بديل عنه من اجل الاستمرار في ملاحقة الأهلي، فأي تعثر في تلك المواجهة سيعطي للأهلى فرصة حسم الدوري خلال مباراة المقاولون العرب بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية، في الوقت الذي سوف يلعب نادي الجونة اللقاء بهدوء أعصاب كبير بسبب ضمان بقاءه في الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك :

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حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد

ملخص الزمالك والجونة