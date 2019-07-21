المصرى البورسعيدى يواجه ايتوال الكونغولى بالدور التمهيدى من الكونفدرالية

أظهرت قرعة الدور التمهيدي، من بطولة كاس الكونفدرالية الإفريقية، التي أتمت اليوم الأحد بالقاهرة، عن لقاء فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، مع نادي ايتوال دو كونغو.

وستلعب مباراة الذهاب بين الفريقين، على إستاد المصري البورسعيدي، أحد أيام 9، 10 و11 أغسطس القادم، بينما سيكون لقاء الإياب في الكونغو أحد أيام 23، 24 و 25 من نفس الشهر.

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وجنبت القرعة الفريق صاحب المركز الثالث بالدوري المصري، من خوض مواجهة الدور التمهيدي، إذ سيواجه في الدور التالي الفائز من مواجهة فريق مقديشيو سيتي الصومالي مع ماليندى من زنجبار في الدوري التمهيدي.

وستبدأ مباراة الذهاب أحد أيام 13، 14 و 15 سبتمبر القادم في زنجبار أوالصومال ، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 27، 28 و 29 بالقاهرة.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب البطولة، بعد انتصاره في المباراة النهائية نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية.