كاف يقرر تأهل بطل الكونفدرالية ووصيفه مباشرة الموسم المقبل لدورى الأبطال

أمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، على عين الاعتبار سيتم إجراء قرعة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2019 – 2020، اليوم الأحد، أن بطل البطولة التي توج بها الزمالك ووصيفه نهضة بركان التونسي، سوف يتأهلان مباشرة إلى النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 – 2021.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أتم قرعة الدور التمهيدي، لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد في عاصمة مصر “القاهرة”.

وأظهرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مشاركة فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان مع بطل الدوري المصري في النسخة الحالية من البطولة التي ستبدأ في أغسطس القادم، كما سيواجه المركز الثاني في الدوري المحلى مع ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي أيضًا.