القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإشبيلية اليوم بتردداتها 2019 مواعيد مباراة الريدز الودية واسماء...

نستعرض معكم من خلال هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإشبيلية التي سوف تغطي المباراة الودية ما بين نادي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019 وبمديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونادي إشبيلية الذي أنهى موسمه الماضي في المركز السادس من الدوري الإسباني بموسم يصنف بالسئ له و لجماهيره، تابع المقالة لمعرفة موعد مباراة ليفربول واشبيلية اليوم رسمياً في جميع البلاد العربية وأهم التفاصيل حول مباريات ليفربول ضد إشبيلية المقامة صباح اليوم الاثنين.

يدخل نادي الريدز تلك المباراة وهو فاقد لاعبين من أهم اللاعبين في فريقه والدوري الإنجليزي هما المصري محمد صلاح، و السنغالي ساديو ماني صاحب الميدالية الفضية الذي خسر مع منتخب بلاده السنغال في بطولة أمم أفريقيا “مصر 2019” بعد أن تغلب عليه المنتخب الجزائري بهدف مقابل لاشئ في النهائي في ستاد القاهرة.

وتقام المباراة المرتقبة في ستاد فانواي بارك الذي يقع في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية في إطار إستعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد موسم 2020.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإشبيلية

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإشبيلية اليوم لتكون هي قنوات بي ان سبورت beIN Sport HD1 الرياضية القطرية وترددها الخاص كالآتي:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب EFC النايل سات 12245 رأسي 3/4 سهيل سات 11547 رأسي 5/6 النايل سات 12264 أفقي 2/3

تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 beIN SPORTS HD بمتابعة مباراة ليفربول واشبيلية اليوم في ودية الأندية

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موعد مباراة ليفربول واشبيلية اليوم

تم تحديد موعد مباراة ليفربول واشبيلية ليكون في يوم 22/7/2019 الموافق يوم الاثنين في تمام الساعة:

10:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

11:00 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

00:00 منتصف الليل بتوقيت مصر والسودان

1:00 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية

2:00 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

معلقي مباراة ليفربول وإشبيلية

تم إعلان من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت على أنه سيعلق عادل خلو على المباراة المرتقبة عبر شاشة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و اشبيلية اليوم وتردداتها تابع توقيت المباراة وتشكيل الريدز بغياب محمد صلاح

بي إن سبورت beIN SPORTS

تتميز قنوات بي إن سبورت بأنها تمتلك حقوق إذاعة معظم المحافل العالمية حصرياً على شاشتها مما يجعلها رائدة في مجال النقل التلفزيوني الخاص بمجال الرياضة سواء كان كرة قدم أو كرة تنس أو كرة سلة الكثير من الدوريات والبطولات المختلفة لكثير من الأنواع الرياضية تكون مذاعة حصرياً على شاشات بي إن سبورت