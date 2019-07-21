رسميا موعد مباراة الاهلي والمقالون العرب القادمة المؤجلة في مباريات الدوري المصري 2019

مباراة الاهلى والمقاولون العرب القادمة المؤجلة في مباريات الدوري المصري للموسم الحالي، هو ما سنقدمه لكم من خلال هذا الموضوع، في ظل رغبة العديد من متابعي مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري في التعرف على موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب المؤجلة القادمة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة والأسبوع الثالث والثلاثون من مباريات الدوري العام، ومباراة الاهلي القادمة ضد المقاولون العرب ستجمع الفريقين على أرضية ملعب ستاذ برج العرب بالإسكندرالية.

مباراة الاهلى والمقاولون العرب القادمة

جاء في جدول مباريات الأهلي القادمة المؤجلة في الدوري المصري 2019،، أنه مباراة الاهلى والمقاولون العرب القادمة سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 24 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي القادمة ضد المقالون المؤجلة، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر المحلي، وفي التاسعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي العاشرة ليلا بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمقاولون العرب مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة المقالون العرب ضد الاهلي يوم الأربعاء 24-7-2019، ستكون هي قناة النيل الرياضية، بجانب قناة أون سبورت، هذا كما ستكون قناة تايم سبورت من بين القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والمقالون العرب مجانا يوم الأربعاء في مباريات الدوري المصري المؤجلة.

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موعد مباراة الاهلي القادمة المؤجلة

هذا قبل مباراة الاهلى والمقاولون العرب القادمة المؤجلة يتواجد نادي الاهلي في المركز الأول من ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، وذلك بعد أن جرى المارد الأحمر 32 مباراة في الدوري المصري، تمكن من خلالها من تحقيق نتيجة الفوز في ثلاثة وعشرون مباراة والتعادل في خمسة مباريات، وانهزم إلى الآن في أربعة مباريات.

مباراة الاهلى والمقاولون العرب القادمة المؤجلة، حيث في الطرف الأخر قبل موعد ماتش الاهلي القادم يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد 48 نقطة، جمعها الفريق بعد إجراء 33 مباراة، تمكن من خلالها من تحقيق نتيجة الفوز في ثلاثة عشرة مباراة والتعادل في تسعة مباريات، وانهزم إلى الآن في احدي عشرة مباراة.