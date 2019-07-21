صفقة تبادلية تقرب نيمار من الإنضمام إلي ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، عن إرادة نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، الظفر بخدمات النجم الويلزى جاريث بيل، من ريال مدريد فى إبرام صفقة مع النجم البرازيلي نيمار، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقا لما نشرته صحيفة “اندبيندنت” الإنجليزية، إن باريس سان جيرمان يفكر في الدخول في صفقة تبادلية مع ريال مدريد، بضم بموجبها النجم البرازيلي نيمار إلى الفريق الملكي، مقابل انتقال بيل إلى النادي الباريسي.

وتابعت الصحيفة أن بعض أصدقاء المقربين للنجم البرازيلي، ويحاولون إقناع النادي المدريدي بتقديم نجمه الويلزى، بالإضافة إلى مبلغ مادى لجلب نيمار، خلال الصيف الحالي وهى الصفقة التي ستنهى خلال كبير للنجمين مع أنديتهم الحالية.