ساري يكشف نقطة ضعف يوفنتوس قبل الموسم الجديد

كان ماوريسيو ساري قد تم تولية منصب مدرب للبيانكونيري قبل بداية الموسم الجديد ليكون خلفا لماسيمليانو أليجري المدير الفني الأسبق الذىغادربنهاية الموسم المنصرم.

وذكر المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري، نقاط ضعف السيدة العجوز، قبل بداية الموسم الجديد 2019-2020.

هزم يوفنتوس ضد توتنهام بنتيجة 3-2 ، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم بكأس الأبطال الودية استعدادا للموسم المقبل، وتحدث ماوريسيو ساري خلال تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “يوفنتوس يجب أن يعرف اللعب كدفاع متقدم، حققنا أداء ممتاز في الشوط الثاني مع الضغط المكثف”.

وعن المباراة قال: “لقد كانت مباراة شديدة الصعوبة ضد فريق كبير بحجم توتنهام، لقد كانوا أفضل وأكثر جرأة مننا”، واختتم: “كنا ساذجين مع الأخطاء التي فعلناها في اللقاء، لكنني أظن أن الحالة البدنية كان لها دافع كبير”.