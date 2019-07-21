فان دايك: حان الوقت لحصول المدافعين على الكرة الذهبية

ذكر مدافع فريق ليفربول الإنجليزي الهولندي فيرجيل فان دايك، أنه حان وقت التغيير في جوائز الكرة الذهبية والاتجاه إلى المدافعين بخصوص إعطائهم هذه الجوائز لما قدمه هذا الموسم.

ويعتبر فان دايك من أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام بعد ذهاب ليفربول نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى احتلال منتخب هولندا وصافة دوري الأمم الأوروبية.

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وتحدث فان دايك خلال تصريحات لموقع “جول” العالمي: “أنا أعلم أن الكرة الذهبية دائما تعطي للمهاجمين أو صناع الألعاب، هم دائما الأنسب للفوز بالألقاب، لكن ربما حان الوقت للتغيير”.

وعن ترشحه للفوز بالكرة الذهبية قال: “شرف لي أن أتكلم عن ذلك، ولكن ماذا بمقدراتي أن أفعل، ليس أملك أي تأثير في ذلك”، ويعتبر فان دايك المدافع الأغلى في العالم بعدما غادر من صفوف ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 85 مليون يورو.