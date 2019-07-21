أيمن يونس: الحكم محمود عاشور يتحمل مسئولية الفوضي التي حدثت خلال مباراة الزمالك والجونة

شن أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، هجومًا على حكم مباراة الزمالك والجونة محمود عاشور .

وحمل يونس من خلال تحليله على قناة اون سبورت حكم المباراة المسؤولية الكاملة على الفوضى التي حدثت على أرضية ملعب في المباراة التي أقيمت بين الزمالك والجونة في الدوري.

وعلق أيمن يونس، على شغب لاعبي الزمالك والجونة، خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة خلال الاستوديو التحليلي للمباراة، أن ما حدث غير لائق.

وأكد أيمن يونس أنه لو وُجدت القرارات الحاسمة لن تحدث مشاجرات بين لاعبي الزمالك والجونة.

وأشار أيمن يونس، إلى أن ما قدمته مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية كان مشهودًا له بالتميز من العالم كله فلابد من الاستمرار في التميز خلال البطولة المحلية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تعادل مع نظيره الزمالك بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة، ضمن الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

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أحرز طارق حامد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الجونة عبر قذيفة صاروخية بالدقيقة 63.

وسجل احمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة في الدقيقة 78 من عمر المباراة، عن طريق متابعة لعرضية سيد الشبراوي من الجبهة اليمنى للجونة لتسكن شباك عمر صلاح ويعلن الحكم عن تعادل الفريقين.

أضاف السيد شبراوى الهدف الثانى للجونة فى مرمى فريق الزمالك بالدقيقة 85 .

وأدرك محمود عبدالعزيز الهدف الثانى لفريق الزمالك فى الوقت بدل الضائع فى مرمى فريق الجونة من ضربة رأسية.

بهذا التعادل رفع الجونة رصيده لـ 38 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك في المركز الثالث برصيد 69.

وبهذا يحتاج الأهلي للفوز من مباراة المقاولون العرب ليحسم لقب الدوري بشكل رسمي.