"درع الدوري يقترب من الجزيرة"...الزمالك يتعادل مع الجونة بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة

كتب محمد بشاري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مع نظيره الزمالك بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة، ضمن الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز طارق حامد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الجونة عبر قذيفة صاروخية بالدقيقة 63.

وسجل احمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة في الدقيقة 78 من عمر المباراة، عن طريق متابعة لعرضية سيد الشبراوي من الجبهة اليمنى للجونة لتسكن شباك عمر صلاح ويعلن الحكم عن تعادل الفريقين.

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أضاف السيد شبراوى الهدف الثانى للجونة فى مرمى فريق الزمالك بالدقيقة 85 .

وأدرك محمود عبدالعزيز الهدف الثانى لفريق الزمالك فى الوقت بدل الضائع فى مرمى فريق الجونة من ضربة رأسية.

بهذا التعادل رفع الجونة رصيده لـ 38 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك في المركز الثالث برصيد 69.

وبهذا يحتاج الأهلي للفوز من مباراة المقاولون العرب ليحسم لقب الدوري بشكل رسمي.