حقيقة ارتداء رئيس حركة "حماس" قميص منتخب الجزائر احتفالًا بفوزه ببطولة أفريقيا

كتب محمد بشاري

تداول العديد من صفحات التواصل الاجتماعى صورة لإسماعيل هنية رئيس حركة حماس بقميص المنتخب ،زاعمة أنها احتفال بحصول المنتخب الجزائرى على بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحقيقة هذه الصورة تعود لعام 2011 خلال زيارة وفد الجزائر لكسر الحصار عن غزة وليست للاحتفال بحصول المنتخب الجزائرى على لقب البطولة الأفريقية.

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وقد قام بنشرها عبد السلام هنية ابن إسماعيل هنية قبل المباراة الودية التى أقيمت بين المنتخب الفلسطينى ومنتخب الجزائر عام 2016، والتى أقيمت على ملعب 5 جويليه فى العاصمة الجزائرية.

وحقق المنتخب الفلسطينى الفوز فى هذه المباراة التى شهدت حضور جماهير بالآلاف من الفلسطينيين.