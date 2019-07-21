انتهى الشوط الأول بين الزمالك والجونة بالتعادل السلبى، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.
دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".
فيما دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:" محمود الغرباوى فى حراسة المرمى، لؤى وائل ومحمود الجزار وأحمد علي وجوناثان فى خط الدفاع، أحمد حمدى وإسلام رشدى وأكرم توفيق ومحمد نادى ومحمد محسن ليله فى خط الوسط، محمد ناجي جدو فى خط الهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول...الزمالك يتعادل سلبيًا مع الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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