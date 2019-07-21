مالديني يُشيد بمودريتش وينفي مفاوضات إستقطابه إلى ميلان

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أشاد الإيطالي باولو مالديني المدير الرياضي بنادي أي سي ميلان الإيطالي بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني معتبراً إياه لاعباً مثالياً للفريق، ونافياً في الوقت نفسه وجود أي مفاوضات لاستقطابه لمدينة ميلانو.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب الجديد ثيو هرنانديز ، أوضح مالديني في معرض إجابته عن سؤال "سكاي سبورت" الإيطالية عن وجود مفاوضات مع لاعب الوسط الكرواتي ، حيث رد قائلاً : "مودريتش سيكون لاعباً مثالياً لميلان ، ولكن حتى الآن ليست لدينا اية اتصالات رسمية مع نادي ريال مدريد".

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واضاف المدافع السابق قائلاً : "نحن بصدد البحث عن لاعبين شباب، ومعهم لاعبون من أصحاب الخبرة ليكونوا ضمن المشروع الرياضي للنادي".

ورغم نفي مالديني وجود مفاوضات مع مودريتش إلا ان تقارير إعلامية إيطالية وأخرى إسبانية ظلت تؤكد عن وجود اتصالات بين النادي اللومباردي والنجم الكرواتي ، لتعزيز صفوف ميلان الموسم المقبل ، خاصة ان تشكيلة المدرب الجديد ماركو جيامباولو بحاجة إلى لاعبين من اصحاب الخبرة لقيادة كتيبة الشباب .

يشار الى أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينقضي في شهر يونيو من عام 2020 أي انه سيكون حراً الصيف القادم ، مما يعزز من فرضية وجود اتصالات تسعى بنقله إلى إيطاليا ، حيث تتيح له اللوائح فتح المفاوضات مع أي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه بداية من شهر يناير المقبل ، لذلك لا يستبعد ان يقرر رئيس النادي الإسباني وضعه على قائمة الانتقال تفادياً لرحيله مجاناً خاصة انه بحاجة الى توفير عائدات من أجل تمويل تعاقدات جديدة وتحقيق توازن مالي.