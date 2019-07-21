يايتس بطل المرحلة 15 وألافيليب يعاني للاحتفاظ بالصدارة

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توج الدراج البريطاني سايمون يايتس بالمرحلة الـ15 لطواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية الأحد، وهي الثانية له في غضون أربعة أيام، بينما عانى الفرنسي جوليان ألافيليب للاحتفاظ بالقميص الأصفر في صدارة الترتيب العام.

وكان يايتس قد توج الجمعة بالمرحلة الثانية عشرة، في أول فوز يحققه في الطواف الذي يشارك فيه للمرة الرابعة، ويعد الأبرز سنويا في روزنامة سباقات الدراجات الهوائية. وأضاف دراج فريق "يو سي آي" البالغ من العمر 26 عاما، فوزا ثانيا الى رصيده اليوم، في ختام المراحل التي أقيمت في جبال البيرينيه.

وبرز في مرحلة الأحد التي أقيمت بين ليمو وفوا برا دالبيس على مسافة 185 كلم، الفرنسي ثيبو بينو الذي توج بالمرحلة الرابعة عشرة السبت، وكان قريبا من تكرار ذلك اليوم، لكنه اكتفى بالحلول في المركز الثاني، بينما أبقى حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس على آماله بالاحتفاظ باللقب، بتقليص الفارق عن ألافيليب الى دقيقة و35 ثانية، مع تبقي ست مراحل على نهاية الطواف (في 28 تموز/يوليو).

واستفاد توماس من حلوله سابعا أمام ألافيليب الحادي عشر. في المقابل، تقدم بينو من المركز السادس الى الرابع في الترتيب العام، بعدما سيطر على الأجزاء الختامية من المرحلة، لاسيما من خلال الهجوم في النصف الثاني من صعود امتد لمسافة 11 كلم في برا دالبيس تحت المطر.

وعلق توماس على أداء الفرنسي بالقول "يجب الانتباه لعدم منح الكثير من الوقت لثيبو بينو. هو يقدم أداء كبيرا، لكنه ليس الوحيد".

من جهته، عانى ألافيليب للاحتفاظ بالصدارة لاسيما بعدما تجاوزه العديد من الدراجين في الأجزاء الأخيرة الأحد. وقال الفرنسي الذي احتفظ بالقميص الأصفر للمرة الحادية عشرة في طواف 2019 "كنت أتوقع أن تكون هذه المرحلة صعبة. لا أعاني من خيبة أمل، لكنني منهك".

أضاف "لم أتفاجأ من التراجع أمام أفضل +المستلقين+ (الدراجين المتفوقين في المراحل الجبلية)، بعد مرحلة الأمس التي استنزفت فيها طاقتي (...) كانت مرحلة تركت العديد من الآثار لكن لا يوجد أمر محدد جعلني أعاني من صعوبات. هي فقط (آثار) الأسبوعين الماضيين، كل ما قمت به، كل ما أقدمه، لقد بدأت بدفع ثمن ذلك".

ومن المقرر أن يخلد الدراجون الى الراحة الإثنين، قبل خوض المرحلة السادسة عشرة الثلاثاء في نيم، بطول 177 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة عشرة:

1. البريطاني سايمون يايتس 4.47:04 ساعات

2. الفرنسي ثيبو بينو بفارق 33 ثانية

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3. الإسباني ميكيل لاندا ميانا بفارق 33 ثانية

4. الألماني إيمانويل باخمان بفارق 51 ثانية

5. الكولومبي إيغان برنال بفارق 51 ثانية

- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 61.00:22 ساعة

2. البريطاني جيراينت توماس بفارق 1,35 دقيقة

3. الهولندي ستيفن كروييسفييك بفارق 1,47 دقيقة

4. الفرنسي ثيبو بينو بفارق 1,50 د

5. الكولومبي إيغان برنال بفارق 2,02 د

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