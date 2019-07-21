شاهد.. لاعبو طلائع الجيش يتدربون بالجيم فى معسكر الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق طلائع الجيش جانبا من المران المسائى فى الجيم بناء على فرمان البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى للفريق، فى ثانى أيام معسكر الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد، ثم توجه اللاعبون للملعب لبدء التمرين .
وكان الجهاز الفنى للطلائع أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الحالى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.
وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
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