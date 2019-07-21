شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. أول ظهور علي الاستاد الرئيسي وتأهيل نادر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض فريق الإسماعيلي مرانه اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لخوض مواجهة أمام الزمالك يوم الأربعاء المقبل بمؤجلات الدورى المحلى.

المران اقيم على الملعب الرئيسى وهى المرة الأولى بعد غياب طويل منذ خضوعه لعمليات رفع كفاءة من اجل استضافة مباريات بطولة كأس الامم الأفريقية المنقضية منذ أيام.

المران تخلله تدريبات على الهجوم السريع والمرتد بأقل عدد من اللاعبين ، سعيا لارباك المنافس بجانب كيفية الحد من خطورة أهم العناصر لديه.

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وعلى هامش المران ، واصل نادر رمضان ارتكاز الفريق تدريباته المكثفة تحت إشراف أكرم علياوى مخطط الأحمال من أجل استعادة جاهزيته الكاملة.

واختتم المران بتقسمية حماسية حيث حرص الجهاز الفنى على ايقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

وكان الزمالك قد تعادل مع الجونة بهدفين لكلا منهما فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد بالجونة