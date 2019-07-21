شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز اليوم الاحد 21 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأحد 21 / 7 / 2019 مباراة واحدة ضمن المباريات المؤجلة من منافسات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز، حيث استضاف فريق الجونة نظيرة الزمالك.

درع الدورى يقترب من الأهلى بتعادل الزمالك مع الجونة 2 / 2

تعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثليهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78، وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض

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