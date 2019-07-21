فيديو.. الشبراوى يقضى على الزمالك بالهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 89

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الجونة بالهدف الثانى على الزمالك عن طريق محمود الشبراوى فى الدقيقة 89 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز التى توقفت لمدة 48 يوما بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 التى فاز بلقبها المنتخب الجزائرى بعد الفوز على السنغال بهدف. وأصبحت النتيجة تقدم الجونة 2 ـ 1. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم. خط الهجوم: عمر السعيد. وشهد تشكيل الزمالك عودة المجموعة الأساسية للفريق بعودة فرجانى ساسى والدفع بمحمد إبراهيم بدلا من كهربا المنقطع عن القلعة البيضاء. ويسعى الزمالك عن تحقيق الثلاثة نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم حيث يضع جهاز الأبيض التتويج باللقب من ضمن أولوياتهم فى الموسم الجارى، انحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما الليلة أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

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