شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: لم أقصد الاشتباك مع لاعبى الزمالك وحان وقت العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة المعار من النادى الأهلى، رضاه عن أدائه فى مواجهة الزمالك، مؤكدا أنه فخور باللعب لفريق الجونة فى الموسم الحالى وهو وباقى زملائه اللاعبين.

وقال أحمد ريان فى تصريحات لقناة أون سبورت: "حاولت إنهاء فترة إعارتى بشكل جيد قبل العودة من جديد للأهلى.. لعبنا أمام كل الأندية بقوة ولم أقصد الاشتباك مع لاعبى الزمالك".

وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لمثليهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65، ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88، وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.