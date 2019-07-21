شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، يأتى على رأسها دخول الفرنسى رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربى المستقيل دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى، خلفا للمكسيكى أجيرى الذى رحل بعد فشله فى الحصول على كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر خلال الفترة من 19 يونيو إلى 21 يوليو.

كشف مسئول باتحاد الكرة أن ألفرنسى هيرفى رينارد المدير ألفنى الأسبق لمنتخب المغرب دخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الوطنى الأول ، وجارى حاليا التعرف على طلباته لبحث إمكانية التعاقد معه خلال ألفترة المقبلة.

لاسارتى يجتمع بنجيب.. والشيخ يغادر مران الأهلى

عقد مارتن لاسارتى المدير ألفنى للأهلى جلسة خاصة مع محمد نجيب مدافع ألفريق الأحمر، على هامش المران، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وشهدت الجلسة حضور مترجم المدرب الأوروجوياني، حيث حرص لاسارتى على الحديث مع مدافع الأهلى حول بعض الأمور ألفنية والخطط والواجبات الدفاعية.

رمضان صبحى يغيب عن مران الأهلى والطبيب يشخص اصابة الشيخ

أدى رمضان صبحى لاعب الأهلى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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الزمالك يستبعد بوطيب وإبراهيم حسن وحازم إمام من قائمة لقاء الجونة

استبعد الجهاز ألفنى للزمالك بقيادة خالد جلال كل من خالد بوطيب وإبراهيم حسن ومحمد حسن وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومحمود عبد المنصف من قائمة ألفريق لخوض مباراة الجونة، فى المباراة التى ستنطلق مساء اليوم، فى الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

فرج عامر: كلام نهائى "حسام حسن وأبوجبل" ليسوا للبيع

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن عدم وجود النية لرحيل مهاجم ألفريق وهدافه حسام حسن وحارس مرمى ألفريق محمد أبو جبل على الرغم من التعاقد مع الهانى سليمان حارس مرمى الإتحاد السكندرى

الترسانة يوافق على رحيل حسين حمدى بالتراضى

وافق مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين على رحيل حسين حمدى مهاجم الشواكيش بالتراضى بعد الحصول على موافقة الجهاز ألفنى للفريق بقيادة علاء ميهوب .