شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: السلوكيات فى مباراة الزمالك والجونة أمر غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن ما حدث فى مباراة الزمالك والجونة، التى انتهت بالتعادل 2/2، من سلوكيات يعد أمرا غير مقبول، معلقا: "لن نقبل هذه المناظر فى ملاعبنا بعد الكان".

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وقال أيمن يونس، فى تصريحات لقناة أون سبورت: "مش عايزين حد يكسب، عايزين الكرة المصرية تتطور وتنتهى حالة التهور بين اللاعبين، وهذا المشهد لا يليق بمصر بعد النجاح الكبير فى الكان 2019".

وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لمثليهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز. تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78، وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88، وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.