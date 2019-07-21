شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل رينارد يصدم اتحاد الكرة: تعاقدنا مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى السابق للمغرب، تعاقد مع السعودية لقيادة منتخب بلادها خلال الفترة المقبلة. وتابع مسئول اتحاد الكرة، لـ"الخليج 365": وكيل هيرفى رينارد أكد لنا توقيع المدرب الفرنسى لتدريب منتخب السعودية ووصوله لاتفاق نهائى معهم. وكان اتحاد الكرة قد دخل فى تفاوض مع الفرنسى رينارد لقيادة منتخب مصر، عقب رحيله بشكل رسمى عن منتخب المغرب. وتمت إقالة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا.

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