شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يغيب عن لقاء الإسماعيلي و الأهلي بسبب الطرد أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب يوسف أوباما لاعب الزمالك عن مباراتي فريقه المقبلين أمام الإسماعيلي و الأهلي المقرر لهما يومي 24 و 28 يوليو الجاري بعد حصوله على طرد مباشر فى مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2.

أشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الحمراء لمحمود الجزار لاعب الجونة، ويوسف أوباما لاعب الزمالك، بعد الخناقة التى نشبت بين اللاعبين عقب إحراز محمود عبد العزيز زيزو هدف التعادل للفارس الأبيض فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز التى توقفت لمدة 48 يوما بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 التى فاز بلقبها المنتخب الجزائرى بعد الفوز على السنغال بهدف.

كشف مسئول بلجنة المسابقات أن اللائحة تنص على إيقاف اللاعب فى حالة الاعتداء على زميله أو الحكم لأكثر من مباراة وهو ما سينطبق على أوباما الذى قام بعرقلة حارس الجونة و الدخول فى مشادة مع مدافع الجونة ليتأكد غياب اللاعب عن مباراتى الإسماعيلي و الأهلي وقد يصل الإيقاف لأكثر من المباراتين.

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وأحرز طارق حامد هدف التقدم للزمالك من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 64، ثم أحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة فى الدقيقة 80، ثم أحرز محمود الشبراوى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 88، ثم تعادل محمود عبد العزيز للأبيض.