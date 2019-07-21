مواعيد مباريات الأهلى والزمالك المتبقية فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى لكلاً من الأهلى والزمالك مباراتين فقط فى مشوار الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما تعادل الأبيض مع الجونة بهدفين لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33.

تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.

وبهذا الفوز للجونة توقف رصيد الزمالك عند النقطة 69 ويتبقى له مباراتين مع الإسماعيلى والأهلى فيما يتصدر الفريق الأحمر المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتى المقاولون والزمالك ويحتاج أبناء الجزيرة للفوز فى مباراته المقبلة أمام ذئاب الجبل للتتويج رسميا ببطولة الدورى فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 وأنهى مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى فى المركز الخامس عشر.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية

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الزمالك × الإسماعيلى.. يوم الأربعاء 24/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على استاد بترو سبورت

الأهلى × الزمالك.. يوم الأحد 28/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على استاد برج العرب

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية

المقاولون العرب × الأهلى.. يوم الأربعاء 24/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب

الأهلى × الزمالك.. يوم الأحد 28/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب