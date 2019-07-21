شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين لاسارتي ولجنة التخطيط بالأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الاهلي جلسة هامة مع لاسارتي خلال الأسبوع المقبل من أجل حسم عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها تحديد القائمة النهائية للاعبين الذين سيرحلون عن الفريق نهاية بطولة الدوري عقب مباراة الزمالك يوم الأحد المقبل حيث ينتظر أكثر من لاعب الحصول على موافقة رسمية بالرحيل للإنتقال لأندية أخرى.

كما تناقش اللجنة التى يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو مارتن لاسارتى في ملف الأفريقية التى سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نهاية الشهر الجارى.

ويستعد الأهلي حالياً لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام بطولة الدورى واللتين ستحددان بطل المسابقة المحلية.