شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادل الزمالك مع الجونة.. فوز الأهلى على المقاولون يتوجه بطلاً للدورى رسميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد الزمالك نقطتين فى الصراع الشرس على لقب الدورى، بالتعادل الإيجابى مع الجونة بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.
تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.
توقف رصيد الزمالك عند النقطة 69 ويتبقى له مباراتين مع الإسماعيلى والأهلى فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 وأنهى مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى فى المركز الخامس عشر.
الأهلى يتصدر جدول مسابقة الدورى برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتى المقاولون والزمالك ويحتاج أبناء الجزيرة للفوز فى مباراته المقبلة أمام ذئاب الجبل للتتويج رسميا ببطولة الدورى، حيث سيصل للنقطة 77، وحينها لن يستطيع الأبيض أن يصل لتلك النقطة حتى وأن فاز على الإسماعيلى والأهلى سيصبح رصيده من النقاط 75.
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