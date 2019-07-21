أيمن يونس: ما حدث في مباراة الزمالك والجونة "خناقة شوارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، حكم المباراة محمود عاشور والذي أدار لقاء الجونة والزمالك والتي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 33.

وقال يونس في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت": "ما حدث في مباراة الزمالك والجونة خناقة شوارع، حكم المباراة يتحمل المسؤولية كاملة".

وتابع: "كان من المفترض بعد هدف أحمد ياسر ريان أن يشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء فورًا لكنه اكتفى بالمشاهدة".

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وأكمل يونس هجومه: "كان من المفترض أن يحصل خمسة لاعبين على بطاقة حمراء من لاعبي الزمالك والجونة".

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة قبل نهايتها بدقائق عقب قيام محمود عاشور بطرد يوسف إبراهيم "أوباما" من الزمالك ومحمود الجزار من الجونة.

وفقد الزمالك فرصة المنافسة على الدوري بعدما أهدر نقطتين ثمينتين أمام الجونة بالتعادل (2-2).

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة المقاولون العرب المقبلة من أجل حسم لقب الدوري دون النظر لنتيجة مباراته أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية والتي ستقام الأحد المقبل.