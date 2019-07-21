مهاجم الجونة: لم ألعب من أجل الأهلي ولا الشجار مع لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : هادي المدني:

صرح أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة أنه لم يتعمد الدخول في خلاف مع أي لاعب من صفوف الزمالك بعد تسجيله لهدف التعادل، وفي المقابل نفى أن يكون قد خاض اللقاء لمصلحة ناديه الأصلي وفرصه في الفوز بالدوري.

وقال أحمد ياسر ريان في تصريحاته لقناة "ON sports" الفضائية عقب مباراة الزمالك: "منذ الانضمام لنادي الجونة ونحصل على معاملة جيدة من النادي."

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وتابع: "نلعب بهذا الشكل أمام أي فريق وليس أمام الزمالك فقط، الزمالك نادي كبير ومحترم وهذا أسلوبنا الذي نعتمد عليه دائمًا بغض النظر عن اسم المنافس."

وتحدث عن خلافه مع محمود علاء: "لم أتعمد الخلاف مع أي لاعب في الزمالك، بعد تسجيل هدف التعادل ذهبت إلى الكرة من أجل استئناف اللعب سريعًا لأن هذا الوقت الأفضل لتسجيل الهدف الثاني، فحداث الاحتكاك مع لاعب الزمالك."

ونفى أن يكون قد خاض اللقاء لمصلحة ناديه الأصلي: "لا أفكر في الأهلي وإمكانية تحقيق لقب الدوري، كل تفكيري في الجونة فقط لأنه النادي الذي أمثله في الوقت الحالي."