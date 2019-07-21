هدية الجونة.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام مضيفه الجونة، بهدفين لكل منهما، في المباراة المؤجلة بينهما ضمن الجولة الـ33 للدوري.

ورفع الزمالك رصيده لـ69 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف الأهلي المتصدر بـ74 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتان أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء 17 يوليو الجاري، قبل مواجهة الأهلي في ختام الدوري يوم الأحد 28 يوليو.

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ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم 17 يوليو في نفس توقيت مواجهة الزمالك أمام الدراويش.

ويكفي الفريق الأحمر الفوز بالمباراة للتتويج ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخه، دون النظر لنتيجة المواجهة الأخيرة أمام الزمالك.

وبات على الزمالك الفوز بالمباراتين المقبلتين على ألا يفوز الأحمر أمام المقاولون، ليسقط في فخ الهزيمة أو التعادل لإبقاء آمال الفريق الأبيض.