في 23 دقيقة ..الشبراوي البديل يتوهج أمام الزمالك بهدف و"أسيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نجح محمود الشبراوي، لاعب الجونة في استغلال نزوله كبديل خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك، في التسجيل وصناعة هدف أخر، بلقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري.

الشبراوي لم يكن متواجد في التشكيل الأساسي لفريق الجونة، لينزل كبديل في الدقيقة 65 حين كان فريقه متأخر بهدف دون رد لصالح الزمالك.

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وتمكن الشبراوي من صناعة هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 78، بعد عرضية من الجانب الأيمن استغلها المهاجم البديل أحمد ياسر ريان في هز الشباك.

ومع حلول الدقيقة 88 أحرز الشبراوي الهدف الثاني لفريق الجونة، مستغلا سرعته وارسل كرة في مرمى حارس الزمالك والذي فشل في الامساك بها لتستقر في الشباك.

وقبل صافرة نهاية المبارة سجل محمود عبد العزيز من تسجيل هدف التعادل لفريق الزمالك، بعد عرضية من طارق حامد حولها محمود عبد العزيز لهدف برأسه في الشباك.