محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كسر طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، حالة الصمت التهديفي مع فريقه، في الدوري الممتاز، والذي بدأ مسيرته مع طلائع الجيش، ويلعب حاليا للفريق الأبيض.
وجاء هدف طارق حامد مع الزمالك خلال مشاركته أمام الجونة، بلقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري.
هدف طارق حامد في شباك الجونة، جاء بعد صيام عن التهديف استمر لمدة 120 يوما، منذ يوم 20 مارس، خلال مواجهة الفريق الأبيض امام المقاولون العرب، والتي إنتهت لصالح الزمالك بالتعادل 2-2.
ويملك حتى الآن طارق حامد 4 أهداف في مسيرته بالدوري مع الزمالك، كانت أولها في موسم 2015 أمام ألعاب دمنهور، والثاني جاء في شباك إنبي بموسم 2016-2017، والثالث كان بلقاء المقاولون العرب بالموسم الجاري، لتكون البصمة الرابعة لحامد أمام الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صيام 120 يومًا.. طارق حامد يسجل هدفه الرابع بالدوري أمام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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