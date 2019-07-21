محسن ياجور.. من منافسة رونالدينيو وريبيري لفريق مغمور في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي ضمك السعودي، مساء اليوم الأحد، التعاقد مع المغربي محسن ياجور، قادمًا من الرجاء، بعدما حسم لقب هداف الدوري المغربي هناك في أخر موسمين.

وقرر ياجور الانضمام لفرسان الجنوب بالسعودية، رغم أن فريقه يستعد للتواجد مع دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ليتزامل مع زكريا دحراف، اللاعب السابق للرجاء المغربي.

ويملك محسن ياجور مسيرة رائعة مع عدد من الأندية منذ بداية ظهوره في عام 2003 مع الرجاء، قبل أن يغادر إلى كاسيو السويسري عام 2007 سجل خلالها 7 أهداف خلال 19 مباراة.

في عام 2010 انتقل ياجور إلى الوداد المغربي واستمر معه لمدة عامين وخلال 45 مباراة سجل 13 هدف، وتمكن ياجور من التألق في أول موسم له مع الوداد حيث سجل له 8 أهداف في 26 مباراة ضمن الدوري المغربي بالإضافة إلى 5 أهداف حاسمة في 12 مباراة ضمن دوري أبطال إفريقيا 2011 لعل أبرزها هدفين في مرمى الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل 3 - 3 في ستاد القاهرة الدولي.

وعاد مجددا ياجور إلى الرجاء في موسم 2012، تمكن من تتويج معه في موسم واحد بلقب الدوري المغربي 2012/2013 وتسجيله 10 أهداف مع الفريق و تأهل إلى كأس العالم للأندية مباشرة لاعتبار أن المغرب كان منظم للبطولة.

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خلال مشاركة ياجور في كأس العالم للأندية عام 2013 سجل هدفين في البطولة مناصفتا مع الساحر البرازيلي رونالدينهو و الفوز بالكرة البروزية فيفا، فقد كان من الاعبين من ساهموا في الانجاز الكبير اللدي حققه النادي لوصولهم للمباراة النهائية كما انه من سجل في مباراة النصف امام فريق الساحر ضد اتليتكوا منيروا.

في عام 2014 لعب ياجور لصفوف نادي المغرب التطواني، وشارك في إقصاء الأهلي من دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا، بعد مباراة ماراثونية انتهت لصالح الفريق المغربي بركلات الترجيح.

وخلال فترة تألق محسن ياجور مع الرجاء والمغرب التطواني ظل اللاعب هدفا لفريق الأهلي، حيث كان واحد من أبرز المهاجمين على مستوى القارة التي يسعها للحصول على خدماتهم من قبل القلعة الحمراء.

ويملك ياجور 99 هدفا سجلت خلال 242 مباراة حتى الآن، بالإضافة لـ 6 أهداف بقميص المنتخب المغربي.

مع منتخب المغرب، ظهر ياجور لأول مرة حين كان عمره 18عام، خلال كأس العالم للشباب 2005 التي اقيمت في هولندا وسجل 4 أهداف وقاد المنتخب لاحتلال المركز الرابع.

وغاب ياجور عن المنتخب المغربي للسنوات عديدة، ليعود خلال بطولة أفريقيا للمحليين ويسجل 4 اهداف وتتوقف مسيرة المنتخب في الربع النهائي.