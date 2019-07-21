قرار جديد من الكاف بشأن تأهل الفرق من الكونفدرالية لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارًا بتأهل الثنائي الذي يبلغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية إلى دوري أبطال أفريقيا بداية من موسم 2020-2021.

وقال شيهو ديكو عضو لجنة بطولات الأندية في الاتحاد الإفريقي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "الثنائي الذي يتأهل لنهائي الكونفدرالية في الموسم المقبل 2019-2020، يتأهلان مباشرة إلى دوري الأبطال في الموسم الذي يليه 2020-2021."

وتابع: "القرار صدر قبل عدة أيام خلال الاجتماع الذي أقيم في القاهرة ضمن مجموعة القرارات التي تضمنها تأهل إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد."

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وأضاف: "نحن نواصل تطبيق مجموعة الاقتراحات التي تم تقديمها للاتحاد الأفريقي في الاجتماع الذي أقيم بالمغرب في نوفمبر من العام الماضي."

وواصل: "الأمر لا يمثل أي تشابه مع الاتحاد الأوروبي، نحن دائمًا نحاول أن تكون الأفكار التي ننتجها تناسب قارتنا وما يمكن أن يرتقي بها."

وكشف عضو لجنة بطولات الأندية عن وجود تعديلات تتعلق بعقاب اللاعبين، قائلًا: "سيتم وضع عقوبات أكثر صرامة ضد اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء أو حمراء لإضافة مزيد من النزاهة إلى اللعبة."