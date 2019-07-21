"شركة وسيطة لاستشعار الحرج".. المصري يكشف تفاصيل "صفقة الأهلي الضائعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن إدارة ناديه وافقت على طلب الأهلي بانتقال إسلام عيسى إلى القلعة الحمراء عن طريق "شركة وسيطة".

وأشار الخولي في تصريحات عبر إذاعة إنرجي إف إم، إلى أن إدارة الأهلي لم تتم إجراءات انتقال اللاعب بعد الاتفاق المادي لقيمة الصفقة، وهو ما دفع المصري للموافقة على رحيل اللاعب نحو بيراميدز.

وقال نائب المصري: "فعلنا كل شيء لانتقال إسلام عيسى إلى الأهلي، وذلك بعد اتصال من أمير توفيق، اللاعب رغبته كانت الانتقال للقلعة الحمراء".

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وأكمل: "الأهلي أبلغنا أنه سيتعاقد مع شركة وسيطة تتكفل بالصفقة وإتمام كافة الإجراءات معنا، وبعدها سيتم انتقاله للفريق الأحمر عن طريقها".

وأضاف: "وافقنا على طلب الأهلي، اعتقدنا أن الانتقال سيتم بهذا الأمر نظرًا لاستشعار مسؤولي النادي للحرج أمام جماهيرهم من التعامل مع المصري".

وأوضح: "الانتقال كان سيتم مقابل دفع 15 مليون جنيه، مع استعارة أحمد الشيخ لمدة سنتين، والحصول على توقيع عمرو بركات وأحمد علاء عن طريق البيع النهائي".

واختتم: "الأهلي هو من أوقف الصفقة، فعلنا كل شيء من أجل عودة العلاقات مع القلعة الحمراء، ولذلك وافقنا على عرض بيراميدز لشراء اللاعب ولكن هناك بعض البنود المالية التي لم يتم التوصل لاتفاق خلالها".