الجونة يُقرب الدوري للأهلي ويتعادل أمام الزمالك في لقاء ماراثوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قدّم فريق الجونة هدية ثمينة للأهلي بعدما فرض التعادل على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجونة" ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري.

وأصبح ترتيب المسابقة كالتالي: الأهلي 74 نقطة - بيراميدز 70 نقطة - الزمالك 69 نقطة، في المقابل جاء الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون العرب والتي من المقرر أن تقام الأربعاء المقبل من أجل حسم لقب الدوري دون النظر لمباراة القمة أمام الزمالك والتي ستقام الأحد المقبل.

تشكيل الجونة: محمود الغرباوي- لؤي وائل- محمود الجزار- أحمد علي- جوناثان- أحمد حمدي- إسلام رشدي- أكرم توفيق- محمد نادي- محمد محسن ليلة- محمد ناجي "جدو".

تشكيل الزمالك: عمر صلاح- بهاء مجدي- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمدي النقاز- طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد إبراهيم- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"- عمر السعيد.

متابعة المباراة

الدقيقة الخامسة من بداية المباراة شهدت فرصة حقيقية من جانب محمد ناجي "جدو" بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

عاد فريق الجونة ليهدد مرمى الزمالك في الدقيقة السابعة بعدما استغل أحمد حمدي كرة خطأ من دفاع الزمالك ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى.

أول تهديدات الزمالك كانت في الدقيقة 11 بعدما سدد أحمد سيد "زيزو" كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 14 حصل فريق الجونة على خطأ ثمين من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ ارتكبه محمود علاء بإعادة الكرة لعمر صلاح الذي حصل على الكرة بيديه ليقرر حكم المباراة محمود عاشور احتساب خطأ.

ونفذ أكرم توفيق الخطأ ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 28، كاد محمود علاء مدافع الزمالك يسجل الهدف الأول لفريقه من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أحمد سيد "زيزو".

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ومع حلول الدقيقة 30 حرم القائم أحمد حمدي لاعب فريق الجونة من تسجيل هدف فريقه الأول بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتظل النتيجة سلبية.

في الدقيقة 37 أهدر أكرم توفيق فرصة هدف لصالح الجونة بعد بينية من محمد نادي يسددها قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تألق محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة بعدما أبعد تسديدة قوية من جانب أحمد سيد "زيزو".

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن أحداث الشوط الأول ارتكب عمر صلاح حارس الزمالك خطأ فادحا كاد يتسبب فيه بهدف للجونة إلا أن الكرة تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أهدر محمد إبراهيم فرصة هدف مؤكدة للزمالك بعد بينية من أحمد سيد "زيزو" تصل الكرة لمحمد إبراهيم المتواجد أمام المرمى ليسددها لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 54 كاد محمد إبراهيم يفتتح أهداف المباراة للزمالك بعد عرضية متقنة من أحمد سيد "زيزو" لكن حارس الجونة يتدخل ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 64 استطاع طارق حامد أن يفتتح أهداف المباراة بعدما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تذهب على يسار الحارس لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 79 استطاع البديل أحمد ياسر ريان أن يسجل هدف التعادل لمصلحة الجونة بعد عرضية من محمود الشبراوي لتصبح النتيجة (1-1).

في الدقيقة 86 حاول البديل حميد أحداد أن يعيد التقدم للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الجونة يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 88 استطاع محمود الشبراوي أن يغير أحداث المباراة لصالح الجونة بعدما سجل الهدف الثاني للفريق الساحلي بعد خطأ فادح من عمر صلاح عقب فشله في إبعاد الكرة لتصبح النتيجة (2-1).

وفي الدقيقة 97 استطاع محمود عبدالعزيز أن يسجل هدف التعادل للزمالك من كرة رأسية بعد عرضية من طارق حامد.

وعقب هدف التعادل قرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه يوسف أوباما ولاعب من صفوف الجونة وهو محمود الجزار.