الجونة يجدد عقود 4 لاعبين استعدادا للموسم الجديد

جدد نادي الجونة تعاقد 4 لاعبين رسميًا اليوم، الأحد، استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020. ووقع رباعي نادي الجونة محمد ناجي “جدو”، والكاميروني جوناثان أنجويم، وخالد صبحي ومحمد نادي على عقود التجديد ليكملوا مسيرتهم مع الفريق في الموسم الجديد. الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يواجه الجونة نظيره الزمالك في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري.

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