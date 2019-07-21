منتخب مصر للناشئين في المصارعة يشارك ببطولة العالم ببلغاريا

يشارك منتخب مصر للناشين للمصارعة الحره ببطولة العالم التي تقام بدولة بلغاريا بمدينة صفيا، والتي تقام خلال الفتره من 27 يوليو وتستمر حتي 5 اغسطس. خلال الفتره من 27 يوليو وتستمر حتي 5 اغسطس. ويشارك منتخب بثمانية لاعبين، سته مصارعه روماني و لاعب ولاعبة للمصارعة الحرة. ويرأس البعثه الدكتور احمد عمارة والمدربين احمد شوقي للمصارعه الروماني وعمرو خلف للمصارعة الحرة.

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