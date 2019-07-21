نجوم سطعوا مع منتخابتهم كلاعبين وكمدربين

هناك نجومًا سطعوا في سماء كرة القدم وهم لاعبون أم مدربون، وهناك أشخاص أخرون سطعوا كلاعبين ومدرببين أيضًا، ومن هذا السياق نبحث في جمبع بلدان العالم عن أبرز النجوم الذين قدموا الكثير لمنتخبات بلادهم على الصعيدين ونبدأ بـ:

حسن شحاتة

المعلم الذي قدم الكثير للمنتخب المصري الذي طالما قدم الكثير والكثير مع منتخب بلاده سواء لاعبًا أو مدربًا ، فعندما كان لاعبًا

في منتخب بلاده فاز بلقب أمم أفريقيا عام 1986، وعندما أصبح مدربًا فاز ببطولة كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية بل وصل لبطولة كأس القارات ليصبح المدرب الأفضل في أفريقيا.حقق ديشامب بطولة كأس العالم مرتين، المعجزتان التي ظلت في أذهان الفرنسيين المحبون والعاشقون للساحرة المستديرة فالمعجزة الأولى هي الفوز بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 1998 لأول مرة، والمعجزة الثانية هي تحقيق كأس العالم 2018 بروسيا، ليصبح هو المدرب واللاعب الوحيد الذي حقق البطولتين الأصعب مع منتخب الديوك الفرنسية .

دونجا

البرازيلي صاحب الثلاث ألقاب طوال مسيرته كلاعب أو مدرب، حيث تمكن دونجا من تحقيق بطولة كأس العالم عام 1994 مرورًا بكأس العالم للقارات عام 1997 كلاعب في صفوف السامبا ، أما مسيرته كمدرب فقدى أهدى دونجا لمنتخب بلاده كأس العالم للقارات عام 2009 .