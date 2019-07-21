الزمالك يواصل تقديم الهدايا للأهلي بتعادل بطعم الخسارة أمام الجونة

فرط فريق الزمالك في فرصة جديدة، وقرب الأهلي بقوة من بطولة الدوري مبكرا بعد تعادله مع الجونه بملعب الأخير بهدفين لكل منهما بملعب الجونة ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز.

رفع الزمالك رصيده الى69 نقطة في المركز الثالث تاركا ايضا المركز الثاني لبيراميدز صاحب الـ70 نقطة،ويحتاج الاهلي 74 نقطة الى فوز فقط على المقاولون ليعلن رسميا فوزه بدرع الدوري حتى لو فاز الزمالك على الاسماعيلي والأهلي في ختام الدوري بينما رفع الجونة رصيده الى 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

تقدم الزمالك بهدف لطارق حامد في الدقيقة 65 وسجل هدفين متتاليين البديلين احمد ياسر ريان ومحمود الشبراوي في الدقيقتين 79 و89 واحرز هدف التعادل للابيض محمود عبد العزيز بضربة رأس في الدقيقة 7 من الوقت بدل من الضائع.

ورغم حماس الفريقان طوال شوطي اللقاء الا انها لم تخلو من الخشونة والطرد حيث طرد الحكم محمود عاشور محمود الجزار لاعب الجونة ويوسف اوباما لحدوث اشتباك وتعدي بالضرب من لاعبي الفريقين عقب هدف تعادل الزمالك الثاني وهو سيناريو تكرر بعد هدف الفوز للجونة.!

الشوط الاول

بادر الجونة بالهجوم مستغلا عامل الارض والجمهور رغم زحف جمهور ابيض خلف الزمالك

لمساندته

شكل رباعي الوسط للجونة خطورة خاصة احمد حمدي واسلام رشدى ومحمد نادي واكرم توفيق خطورة بالتحركات الطولية والعرضية وتغيير المراكز ،ويعيد محمود علاء الكرة ويمسك بيده بغرابة بيدة عمر صلاح ويحتسب الحكم محمود عاشور ضربة حرة غير مباشرة من داخل المنطقة لم تستغل وتم الاطاحة بالكرة فوق العارضة، وقبلها يمرر اسلام رشدى لجدو يسدد بجوار القائم.

يضغط الزمالك ويلعب حمدي النقاز عرضية داخل المنطقة تلمس الكرة يد المدافع ويتجاهل عاشور احتساب ضربة جزاء صحيحة رغم قربه من الكرة وزاوية الرؤية كاشفة.!

رغم السيطرة الميدانية للجونة ظلت خبرة وهارة الزمالك الأقوى حيث اطاح محمد ابراهيم بهجمة بيضاء ولعب برعونة عرضية بعد تباطئ في يد الحارس محمود الغرباوي، تليها راسية محمود علاء بجوار القائم.

كادت تسجل الجونة من تسديدة قوية من احمد حمدي بعد عدة جمل ترتد الكرة من القائم الأيسر لعمر صلاح وتضيع فرصة.

يواصل الجونة محاولاته ويمررجدو ويهدي اكرم توفيق يسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم.

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في الدقائق الأخيرة يهدر الزمالك فرصتين من داخل المنطقة من تمريرة فرجاني ساسي لاوباما ويهدر الاخير والثاني تسديدة غير متقنة من احمد سيد زيزو يبعدها الحارس الغرباوي.

مع صافرة الحكم يهدر محمد ابراهيم بغرابة شديدة من هجمة منظمة تصل الكرة لزيزو يهدى محمد ابراهيم في حلق المرمى وعلى مسافة 3 ياردات فقط يطيح بالكرة فوق العارضة..!!

الشوط الثاني

بدأ الزمالك مهاجما لتغطية الهدف ويسدد محمد ابراهيم ويبعد الحارس الغرباوي

تستمر السيطرة البيضاء ويجري خالد جلال تغييريين بنزول احمد مدبولي وحميد احداد بدلا من عمر السعيد غير الموفق وسيد زيزو.

هدف ابيض

في الدقيقة 64 يستلم طارق حامد الكرة من تمريرة فرجاني ساسي يسدد صاروخ ارض جو في المقص الايسر للحارس مسجلا هدفا رائعا

اجري الجونة تغييريين موفقين بنزول محمود الشبراوي واحمد ياسر رضوان مكان جوناثان وجدو.

وفي الدقيقة 79 ومن هجمة سريعة واخطاء دفاعية غريبة بيضاء يمرر الشبراوي لاحمد ياسر ريان يضع الكرة بسهولة في حراسة النقاز محمود علاء والونش وبهاء مجدي محرزا هدف التعادل.

في الدقيقة 89 ومع سلسة الاخطاء من لاعبي الوسط والدفاع المتكررة وبنفس السيناريو ينطلق سيد الشبراوي كالقطار من الناحية اليسرى ويسدد في المرمى يخطئ عمر صلاح ويدخل الكرة في المرمى بدلا من اخراجها مسجلا هدف الفوز.

في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع ومن ضربة حرة تصل الكرة على راس محمود عبد العزيز يضع هدف التعادل ويحصل اشتباك بين لاعبي الزمالك والجونة لرفض الحارس اعطاء الكرة ليوسف اوباما كانت نتيجته طرد لمحمود الجزار ويوسف اوباما