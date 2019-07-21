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فرنسا تسقط النرويج بأمم أوروبا تحت 19 عامًا

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تغلب منتخب فرنسا للشباب علي نظيره النرويجي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب  بانانتس  مساء الاحد ضمن الجولة الثالثة من

بطولة أمم أوروبا

للشباب تحت 19 سنة، التي تنظمها أرمينيا خلال الفترة من 14 يوليو وتستمر

حتي 27 من الشهر ذاته.

سجل هدف اللقاء ناثان نجومو في الدقيقة 61

وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة برصيد 9نقاط يحتل بها صدارة المجموعه الثانية بينما تزيلت التشيك ترتيب المجموعه

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