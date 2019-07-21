تغلب منتخب فرنسا للشباب علي نظيره النرويجي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب بانانتس مساء الاحد ضمن الجولة الثالثة منبطولة أمم أوروبا
للشباب تحت 19 سنة، التي تنظمها أرمينيا خلال الفترة من 14 يوليو وتستمرحتي 27 من الشهر ذاته.
سجل هدف اللقاء ناثان نجومو في الدقيقة 61
وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة برصيد 9نقاط يحتل بها صدارة المجموعه الثانية بينما تزيلت التشيك ترتيب المجموعه
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسقط النرويج بأمم أوروبا تحت 19 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.